Чиновник Минобороны, подозреваемый в сделке со снарядами на 1,5 млрд грн, хотел уехать за границу

Александр Лиев. Фото: ДМ Общественного

Один из фигурантов дела о хищении почти 1,5 миллиарда гривен при закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины Александр Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.

Об этом на своей странице в Facebook написала жена Лиева с его слов.

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Пост Александра Лиева, написанный его женой. Фото: скриншот

Чиновник Минобороны отверг обвинения

"Сегодня должен был отбыть в командировку в Словакию с целью осмотра машин разминирования, которые должны быть доставлены в Украину в феврале этого года. В Украину планировал вернуться к 5 февраля, чтобы лично принять участие в совещании, которое планируют провести Минэкономики с операторами гуманитарного разминирования", — написала жена Лиева с его слов.

Она также подчеркнула, что в связи с вышесказанным ни о каком побеге из Украины речь не может идти, тем более, что чиновник неоднократно выезжал за границу за последний год и всегда возвращался. Также чиновник отметил, что всегда посещал все допросы в качестве свидетеля.

Свое задержание Лиев назвал "досадным недоразумением", заявив, что чувствует себя "уверенным в своих законных действиях".

Обыски у чиновников Минобороны

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на покупке снарядов для Вооруженных сил.

Напомним, что Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели обыски у чиновников Министерства обороны. В результате было объявлено подозрение группе людей за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил.