Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Чиновник Минобороны, подозреваемый в сделке со снарядами на 1,5 млрд грн, хотел уехать за границу arrow

Чиновник Минобороны, подозреваемый в сделке со снарядами на 1,5 млрд грн, хотел уехать за границу

28 января 2024 18:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Чиновник Минобороны, подозреваемый в сделке со снарядами на 1,5 млрд грн, хотел уехать за границу
Александр Лиев. Фото: ДМ Общественного
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Один из фигурантов дела о хищении почти 1,5 миллиарда гривен при закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины Александр Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.

Об этом на своей странице в Facebook написала жена Лиева с его слов.

Читайте также:
Лиев
Пост Александра Лиева, написанный его женой. Фото: скриншот

Чиновник Минобороны отверг обвинения

"Сегодня должен был отбыть в командировку в Словакию с целью осмотра машин разминирования, которые должны быть доставлены в Украину в феврале этого года. В Украину планировал вернуться к 5 февраля, чтобы лично принять участие в совещании, которое планируют провести Минэкономики с операторами гуманитарного разминирования", — написала жена Лиева с его слов.

Она также подчеркнула, что в связи с вышесказанным ни о каком побеге из Украины речь не может идти, тем более, что чиновник неоднократно выезжал за границу за последний год и всегда возвращался. Также чиновник отметил, что всегда посещал все допросы в качестве свидетеля.

Свое задержание Лиев назвал "досадным недоразумением", заявив, что чувствует себя "уверенным в своих законных действиях".

Обыски у чиновников Минобороны

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала". Их подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на покупке снарядов для Вооруженных сил.

Напомним, что Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели обыски у чиновников Министерства обороны. В результате было объявлено подозрение группе людей за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил.

СБУ
Минобороны
коррупция
Украина
обвинение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме