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Украинцы резко отреагировали на желание Педана взять Лиева на поруки

30 января 2024 18:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинцы резко отреагировали на желание Педана взять Лиева на поруки
Шоумен Александр Педан во время суда. Фото: Александр Магула / Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Высшем антикоррупционном суде не избрали меру пресечения экс-руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Как известно, он обвиняется в хищении средств на ВСУ. Вчера, 29 января, во время суда шоумен Александр Педан выразил желание взять его на поруки, что возмутило пользователей сети.

Новини.LIVE собрали реакции украинцев на такое решение Педана.

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Отмечается, что Александр Лиев обвиняется в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Как на это отреагировали украинцы

Поэтому украинцы резко отреагировали на то, что шоумен Александр Педан защитился за вероятного коррупционера.

В частности, были следующие комментарии:

"Ты кого берешь на поруки?"

"Сколько стоит совесть? Дай Бог, чтобы все то, что пережили люди — из-за м*азоты, которая наживается на войне, чтобы всем, таким, как вы, вылезло боком!!! Аминь".

"За сколько продается ваша совесть?"

"Что же ты, ку*во, делаешь?! Кровь ребят теперь и на твоих руках!"

реакция украинцев на поступок Педана о поруках
Скриншот комментариев под сообщением в Instagram

"Как можно хоть как-то "заступаться" за тех, кто причастен к хищению 1,5 млрд государственных средств?!"

"Александр, объясните людям ваш поступок. Как такое может быть с Лиевым!"

реакция украинцев на поступок Педана о поруках
Скриншот комментариев под сообщением в Instagram

Что сказал Педан во время судебного заседания

По его словам, он познакомился с Александром Лиевым еще до оккупации Крыма, пишет Суспільне.

"Мы познакомились еще в украинском Крыму... Александр Сергеевич (Лиев. — Ред.) был на должности министра курортов и туризма Крыма. Там мы познакомились и дружим семьями. Когда произошла аннексия Крыма, Александр Сергеевич, несмотря на предложения нашего врага остаться там, переехал в Украину, поселился в Киеве и с тех пор всегда проявлял проукраинскую позицию... Я точно знаю, что его семья все время находилась в Украине, никаких планов на выезд его и его детей никогда не происходило. Я знаю, что он ездил за границу по командировкам и всегда возвращался", — заверил Педан.

Что известно о деле Александра Лиева

В Киеве 29 января началось судебное заседание по растрате средств на закупку боеприпасов. Планировалось избрание меры пресечения для экс-руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, обвиняемого в хищении 1,5 млрд грн.

Однако Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.

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