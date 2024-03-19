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Ексголова Тернопільської облради, якого викрили на хабарі, програв суд — деталі

19 березня 2024 14:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ексголова Тернопільської облради, якого викрили на хабарі, програв суд — деталі
Ексголова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Фото: My Рейтингт
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко програв суд щодо поновлення на посаді. Він оголосив, що з рішенням не згоден і має намір продовжувати судову тяганину.

Про це Суспільному телефоном повідомив адвокат Михайла Головка Руслан Гуцол у вівторок, 19 березня.

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У Тернопільському окружному адміністративному суді повністю відмовили у задоволенні позову Михайла Головка щодо визнання протиправним рішення Тернопільської обласної ради, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. На засіданні головувала суддя Оксана Мартиць.

Руслан Гуцол заявив, що він і його клієнт з цим рішенням не погоджуються і продовжать добиватися справедливості. Він наголосив, що наразі суд порушив чинне законодавство.

"Суд відмовив у задоволенні позову повністю. Ми із рішенням не погоджуємося, вважаємо, що воно суперечить чинному законодавству і практиці касаційного суду у подібних спорах і наразі, я думаю, що будемо добиватися справедливості, у спосіб передбачений законом", — наголосив адвокат.

Самого Михайла Головка на суді не було. У телефонному коментарі він заявив, що подаватиме апеляцію.

"Рішення несправедливе. Будемо подавати апеляцію до Львівського апеляційного суду, але зараз очікуємо на мотиваційну частину суду", — сказав Головка.

Він додав, що у разі чергового незадовільного рішення, він звертатиметься Верховного суду.

Справа Михайла Головка

Нагадаємо, голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Згодом Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради за рішенням сесії, яка відбулася 26 жовтня — "за" проголосували усі депутати.

Також ми писали, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у листопаді вимагав змінити запобіжний захід для Головка.

суд
корупція
Тернопіль
Україна
нардепи

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