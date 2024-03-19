Экс-председатель Тернопольского облсовета, разоблаченный на взятке, проиграл суд — детали

Экс-председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко. Фото: My Рейтингт

Бывший глава Тернопольского областного совета Михаил Головко проиграл суд по восстановлению в должности. Он объявил, что с решением не согласен и намерен продолжать судебную тяжбу.

Об этом Суспільному по телефону сообщил адвокат Михаила Головко Руслан Гуцол во вторник, 19 марта.

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В Тернопольском окружном административном суде полностью отказали в удовлетворении иска Михаила Головко о признании противоправным решения Тернопольского областного совета, возобновлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. На заседании председательствовала судья Оксана Мартиц.

Руслан Гуцол заявил, что он и его клиент с этим решением не согласны и продолжат добиваться справедливости. Он подчеркнул, что в настоящее время суд нарушил действующее законодательство.

"Суд отказал в удовлетворении иска полностью. Мы с решением не соглашаемся, считаем, что оно противоречит действующему законодательству и практике кассационного суда в подобных спорах и сейчас, я думаю, что будем добиваться справедливости в способ, предусмотренный законом", — подчеркнул адвокат.

Самого Михаила Головко на суде не было. В телефонном комментарии он заявил, что будет подавать апелляцию.

"Решение несправедливое. Будем подавать апелляцию во Львовский апелляционный суд, но сейчас ожидаем мотивационную часть суда", — сказал Головка.

Он добавил, что в случае очередного неудовлетворительного решения он будет обращаться в Верховный суд.

Дело Михаила Головко

Напомним, главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Впоследствии Головко уволили с должности председателя Тернопольского областного совета по решению сессии, которая состоялась 26 октября — "за" проголосовали все депутаты.

Также мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ноябре требовал изменить меру пресечения для Головка.