Экс-председатель Тернопольского облсовета, разоблаченный на взятке, проиграл суд — детали
Бывший глава Тернопольского областного совета Михаил Головко проиграл суд по восстановлению в должности. Он объявил, что с решением не согласен и намерен продолжать судебную тяжбу.
Об этом Суспільному по телефону сообщил адвокат Михаила Головко Руслан Гуцол во вторник, 19 марта.
Михаила Головко не восстановят в должности
В Тернопольском окружном административном суде полностью отказали в удовлетворении иска Михаила Головко о признании противоправным решения Тернопольского областного совета, возобновлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. На заседании председательствовала судья Оксана Мартиц.
Руслан Гуцол заявил, что он и его клиент с этим решением не согласны и продолжат добиваться справедливости. Он подчеркнул, что в настоящее время суд нарушил действующее законодательство.
"Суд отказал в удовлетворении иска полностью. Мы с решением не соглашаемся, считаем, что оно противоречит действующему законодательству и практике кассационного суда в подобных спорах и сейчас, я думаю, что будем добиваться справедливости в способ, предусмотренный законом", — подчеркнул адвокат.
Самого Михаила Головко на суде не было. В телефонном комментарии он заявил, что будет подавать апелляцию.
"Решение несправедливое. Будем подавать апелляцию во Львовский апелляционный суд, но сейчас ожидаем мотивационную часть суда", — сказал Головка.
Он добавил, что в случае очередного неудовлетворительного решения он будет обращаться в Верховный суд.
Дело Михаила Головко
Напомним, главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.
Впоследствии Головко уволили с должности председателя Тернопольского областного совета по решению сессии, которая состоялась 26 октября — "за" проголосовали все депутаты.
Также мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ноябре требовал изменить меру пресечения для Головка.
Читайте Новини.LIVE!