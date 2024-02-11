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Головко позивається на обласну раду Тернополя — що вимагає

11 лютого 2024 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Головко позивається на обласну раду Тернополя — що вимагає
Ексголова обласної ради Тернополя Михайло Головко. Фото: облрада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко позивається до суду. Він вимагає компенсації йому заробітної плати, яку не отримував через вимушені прогули.

Про це повідомляє місцевий телеканал Т1 Новини.

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Так, Головко вимагає, аби його звільнення з посади визнали протиправним та поновили на посаді.

На друге засідання суду посадовець не з’явився, а журналістам у коментарі телефоном пояснив, що в той час був на суді у Києві — там розглядали апеляцію про запобіжний захід у справі про ймовірне отримання ним хабаря.

Захист колишнього очільника обласної ради зазначив, що Головку мали б виплатити грошову компенсацію з листопада по лютий, адже це час "вимушеного" прогулу. Судді нібито подали усі докази для встановлення фактичних обставин. Крім того, адвокат подав відповідь на відклик облради.

Водночас представниця облради Оксана Михальчук подала заперечення та клопотання про виклик свідків — вона вважає, що саме депутати зможуть пояснити суду обставини скликання сесії, на якій проголосували за припинення повноважень Головка.

Натомість сторона захисту заперечила це клопотання. Однак суддя все-таки задовольнила клопотання обласної ради щодо допиту свідків.

Нагадаємо, голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Згодом Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради за рішенням сесії, яка відбулася 26 жовтня — "за" проголосували усі депутати.

Також ми писали, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у листопаді вимагав змінити запобіжний захід для Головка

суд
Тернопіль
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зарплатня

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