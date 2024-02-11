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Головко судится с областным советом Тернополя — что требует

11 февраля 2024 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Головко судится с областным советом Тернополя — что требует
Экс-глава областного совета Тернополя Михаил Головко. Фото: облсовет
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший глава Тернопольского областного совета Михаил Головко судится с судом. Он требует компенсации ему заработной платы, которую не получал из-за вынужденных прогулов.

Об этом сообщает местный телеканал Т1 Новини.

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Головко судится с областным советом Тернополя

Так, Головко требует, чтобы его увольнение с должности признали противоправным и восстановили в должности.

На второе заседание суда чиновник не явился, а журналистам в комментарии по телефону объяснил, что в то время был на суде в Киеве — там рассматривали апелляцию о мере пресечения по делу о вероятном получении им взятки.

Защита бывшего главы областного совета отметила, что Головку должны выплатить денежную компенсацию с ноября по февраль, ведь это время "вынужденного" прогула. Судьи якобы предоставили все доказательства для установления фактических обстоятельств. Кроме того, адвокат подал ответ на отклик облсовета.

В то же время, представитель облсовета Оксана Михальчук подала возражения и ходатайство о вызове свидетелей — она считает, что именно депутаты смогут объяснить суду обстоятельства созыва сессии, на которой проголосовали за прекращение полномочий Головка.

В ответ сторона защиты отрицала это ходатайство. Однако судья все-таки удовлетворила ходатайство областного совета по допросу свидетелей.

Напомним, главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Впоследствии Головка уволили с должности главы Тернопольского областного совета по решению сессии, которая состоялась 26 октября — "за" проголосовали все депутаты.

Также мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ноябре требовал изменить меру пресечения для Головка.

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Тернополь
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