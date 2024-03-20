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Требовал "откаты" у военного — депутата Тернопольского облсовета задержали на взятке

20 марта 2024 17:58
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Бригадир София
редактор
Требовал "откаты" у военного — депутата Тернопольского облсовета задержали на взятке
Задержание депутата. Фото: САП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 20 марта, произошло задержание депутата Тернопольского облсовета, который также занимает должность главы бюджетной комиссии. Расследование проходило под руководством прокуроров САП с помощью детективов НАБУ и агентов СБУ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

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Детали дела

Депутата обвиняют в требовании взятки от военнослужащего ВСУ за содействие в получении материальной помощи.

Задержание депутата. Фото: САП
Задержание депутата. Фото: САП
Задержание депутата. Фото: САП
Задержание депутата. Фото: САП
Задержание депутата. Фото: СБУ
Задержание депутата. Фото: СБУ
Задержание депутата. Фото: СБУ
Задержание депутата. Фото: СБУ
Задержание депутата. Фото: СБУ
Задержание депутата. Фото: СБУ

Согласно данным досудебного расследования, в январе этого года депутат предложил военному содействию в обеспечении финансовой поддержки для лечения. В обмен на это военнослужащий должен был передать половину полученной суммы помощи обратно депутату. По факту получения взятки, депутат был взят под стражу.

Сообщение
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Проводится расследование для выяснения деталей всех преступлений. Мужчине может грозить наказание в виде заключения на срок до 10 лет.

Напомним, что экс-председатель Тернопольского облсовета, разоблаченный на взятке, проиграл суд.

Ранее мы писали, что суд признал Александра Дубинского виновным в коррупционном правонарушении.

 

СБУ
НАБУ
коррупция
САП
Украина
Тернопольская область

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