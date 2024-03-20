Требовал "откаты" у военного — депутата Тернопольского облсовета задержали на взятке
В среду, 20 марта, произошло задержание депутата Тернопольского облсовета, который также занимает должность главы бюджетной комиссии. Расследование проходило под руководством прокуроров САП с помощью детективов НАБУ и агентов СБУ.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.
Детали дела
Депутата обвиняют в требовании взятки от военнослужащего ВСУ за содействие в получении материальной помощи.
Согласно данным досудебного расследования, в январе этого года депутат предложил военному содействию в обеспечении финансовой поддержки для лечения. В обмен на это военнослужащий должен был передать половину полученной суммы помощи обратно депутату. По факту получения взятки, депутат был взят под стражу.
Проводится расследование для выяснения деталей всех преступлений. Мужчине может грозить наказание в виде заключения на срок до 10 лет.
Напомним, что экс-председатель Тернопольского облсовета, разоблаченный на взятке, проиграл суд.
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