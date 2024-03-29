Відбулася перша Ставка за участі нового секретаря РНБО — обговорили атаки на ГЕС

Президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача. Ілюстративне фото: ОП

В Україні у п'ятницю, 29 березня, відбулася перша Ставка Головнокомандувача, за скликання якої відповідав новий секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко. Обговорили російські удари по українській енергетиці.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram.

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"Перша Ставка, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко. Виклики дуже серйозні. Російські терористи знову били по українській енергетиці", — йдеться у повідомленні.

Про завдану шкоду та відновлювальні роботи доповіли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Під час засідання обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

Зеленський зауважив, що цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", — наголосив Президент.

Крім того, обговорювалися контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

Відомо, що на перший план вийшла потреба в ППО — через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси.

Український лідер доручив посилити роботу з партнерами та розраховує на їхню швидку реакцію.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Також ми писали, що Зеленський назвав завдання оновленого урядового органа управління.