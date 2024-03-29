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Зеленський назвав завдання оновленої РНБО

29 березня 2024 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський назвав завдання оновленої РНБО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка. Він також назвав завдання оновленого урядового органа управління.

Відео з представлення нового секретаря РНБО український лідер опублікував на YouTube у п'ятницю, 29 березня.

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"Перше — більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — наголосив Зеленський.

Другим глава держави назвав продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО, і особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави.

Наступним є доктринальна робота. За словами Зеленського, чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни. 

Четвертим глава держави назвав кібербезпеку та інформацію. Він наголосив, що РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері.

"І п’яте — робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Також перший заступник Ради Національної безпеки та оборони у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко має значну підтримку. Він, на його думку, відповідально підходить до прорахунку усіх подальших дій. 

Володимир Зеленський
РНБО
Україна
Олександр Литвиненко
президент

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