Зеленський назвав завдання оновленої РНБО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка. Він також назвав завдання оновленого урядового органа управління.

Відео з представлення нового секретаря РНБО український лідер опублікував на YouTube у п'ятницю, 29 березня.

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"Перше — більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — наголосив Зеленський.

Другим глава держави назвав продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО, і особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави.

Наступним є доктринальна робота. За словами Зеленського, чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни.

Четвертим глава держави назвав кібербезпеку та інформацію. Він наголосив, що РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері.

"І п’яте — робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Також перший заступник Ради Національної безпеки та оборони у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко має значну підтримку. Він, на його думку, відповідально підходить до прорахунку усіх подальших дій.