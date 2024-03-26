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Данілов прокоментував своє звільнення та подякував за роботу

26 березня 2024 17:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Данілов прокоментував своє звільнення та подякував за роботу
Олексій Данілов на брифінгу. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вже колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на своє сьогоднішнє звільнення. Чиновник подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Данілов відреагував на своє звільнення

"Чотири роки, п'ять місяців і 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Роботи, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру, і в час війни", — пише Данілов.

Він подякував команді та президенту за всю пророблену роботу, зокрема й під час повномасштабної війни.

"Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали й будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу", — підбиває підсумки Данілов.

Данілов прокоментував своє звільнення та подякував за роботу
Джерело: Facebook

Нагадаємо, сьогодні за указом Володимира Зеленського, Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, передавши посаду голові Служби зовнішньої розвідки Олександру Литвиненку.

Також ми повідомляли, що Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського. 

Володимир Зеленський
РНБО
Олексій Данілов
Україна
звільнення

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