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В Росії запустили діпфейк з Даніловим, що звинуватити Україну в теракті у ТРЦ Крокус

23 березня 2024 12:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії запустили діпфейк з Даніловим, що звинуватити Україну в теракті у ТРЦ Крокус
Олексій Данілов. Фото ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські пропагандисти вдалися до застосування технології діпфейк із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Таким чином вони намагалися переконати громадськість та світову спільноту у причетності України до теракту 22 березня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації у суботу, 23 березня.

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Російський діпфейк з Даніловим. Фото: скриншот

Роспропагандисти створили діпфейк

Для створення цього фейку росіяни використали кадри з телемарафону, датовані 16 березня. Окрім того, вони замінили гостя, начальника ГУР Кирила Буданова, на фейкове відео з Олексієм Даніловим. 

Варто відзначити, що якість діпфейку дуже низька, через що його штучність стає помітною з першої ж секунди перегляду. Міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються.

"Слабка робота російських пропагандистів", — зазначили у центрі.

Теракт у ТРЦ Крокус

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

РНБО
теракт
війна
Олексій Данілов
фейки
Україна
Росія

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