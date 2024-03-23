В России запустили дипфейк с Даниловым, что обвинить Украину в теракте в ТРЦ Крокус

Алексей Данилов. Фото иллюстративное: Reuters

Российские пропагандисты прибегли к применению технологии дипфейка с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Таким образом они пытались убедить общественность и мировое сообщество в причастности Украины к теракту 22 марта.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в субботу, 23 марта.

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Роспропагандисты создали дипфейк

Для создания этого фейка россияне использовали кадры по телемарафону, датированные 16 марта. Кроме того, они заменили гостя, начальника ГУР Кирилла Буданова, на фейковое видео с Алексеем Даниловым.

Стоит отметить, что качество дипфейка очень низкое, поэтому его искусственность становится заметной с первой же секунды просмотра. Мимика и речь Алексея Данилова вообще не совпадают.

"Слабая работа российских пропагандистов", — отметили в центре.

Теракт в ТРЦ Крокус

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.