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В России запустили дипфейк с Даниловым, что обвинить Украину в теракте в ТРЦ Крокус

23 марта 2024 12:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России запустили дипфейк с Даниловым, что обвинить Украину в теракте в ТРЦ Крокус
Алексей Данилов. Фото иллюстративное: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские пропагандисты прибегли к применению технологии дипфейка с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Таким образом они пытались убедить общественность и мировое сообщество в причастности Украины к теракту 22 марта.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в субботу, 23 марта.

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Российский дипфейк с Даниловым. Фото: скриншот

Роспропагандисты создали дипфейк

Для создания этого фейка россияне использовали кадры по телемарафону, датированные 16 марта. Кроме того, они заменили гостя, начальника ГУР Кирилла Буданова, на фейковое видео с Алексеем Даниловым.

Стоит отметить, что качество дипфейка очень низкое, поэтому его искусственность становится заметной с первой же секунды просмотра. Мимика и речь Алексея Данилова вообще не совпадают.

"Слабая работа российских пропагандистов", — отметили в центре.

Теракт в ТРЦ Крокус

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

СНБО
теракт
война
Алексей Данилов
фейки
Украина
Россия

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