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Данилов прокомментировал свое увольнение и поблагодарил за работу

26 марта 2024 17:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Данилов прокомментировал свое увольнение и поблагодарил за работу
Алексей Данилов на брифинге. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Уже бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Данилов отреагировал на свое увольнение

"Четыре года, пять месяцев и 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до остатка. Дни, за которые не стыдно. Благодарен судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира, и во время войны", — пишет Данилов.

Он поблагодарил команду и президента за всю проделанную работу, в том числе и во время полномасштабной войны.

"Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу", — подводит итог Данилов.

Данилов прокомментировал свое увольнение и поблагодарил за работу
Источник: Facebook

Напомним, сегодня указом Владимира Зеленского, Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО, передав должность главе Службы внешней разведки Александру Литвиненко.

Также мы сообщали, что Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского.

Владимир Зеленский
СНБО
Алексей Данилов
Украина
увольнение

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