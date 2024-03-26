Данилов прокомментировал свое увольнение и поблагодарил за работу
Уже бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Данилов отреагировал на свое увольнение
"Четыре года, пять месяцев и 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до остатка. Дни, за которые не стыдно. Благодарен судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира, и во время войны", — пишет Данилов.
Он поблагодарил команду и президента за всю проделанную работу, в том числе и во время полномасштабной войны.
"Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу", — подводит итог Данилов.
Напомним, сегодня указом Владимира Зеленского, Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО, передав должность главе Службы внешней разведки Александру Литвиненко.
Также мы сообщали, что Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского.
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