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Зеленский назвал задачи обновленного СНБО

29 марта 2024 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назвал задачи обновленного СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко. Он также назвал задачу обновленного правительственного органа управления.

Видео с представления нового секретаря СНБО украинский лидер опубликовал на YouTube в пятницу, 29 марта.

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Обновленная работа СНБО

"Первое — больше прогнозируемости, именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Вторым глава государства назвал продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО, и особенно внимательно относительно санкционной политики нашего государства.

Следующим является доктринальная работа. По словам Зеленского, четкость национальных ориентиров и системность в их реализации — это то, что нужно сейчас и после войны.

Четвертым глава государства назвал кибербезопасность и информацию. Он отметил, что СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере.

"И пятое — работа Ставки, проекты решений, контроль за выполнением решений — все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет — это оборона нашего государства и защита нашего общества", — добавил Зеленский.

Напомним, 26 марта Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Также первый заместитель Совета Национальной безопасности и обороны в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что новоназначенный секретарь СНБО Александр Литвиненко имеет значительную поддержку. Он, по его мнению, ответственно подходит к просчету всех дальнейших действий.

Владимир Зеленский
СНБО
Украина
Александр Литвиненко
президент

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