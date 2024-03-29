Состоялась первая Ставка с участием нового секретаря СНБО — обсудили атаки на ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего. Иллюстративное фото: ОП

В Украине в пятницу, 29 марта, состоялась первая Ставка Главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Обсудили российские удары по украинской энергетике.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Первая Ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. Вызовы очень серьезные. Российские террористы снова били по украинской энергетике", — говорится в сообщении.

О нанесенном ущербе и восстановительных работах доложили Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

В ходе заседания обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на другие объекты.

Зеленский заметил, что этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", — подчеркнул президент.

Кроме того, обсуждались контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и перспективу.

Известно, что на первый план вышла потребность в ПВО — из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы.

Украинский лидер поручил усилить работу с партнерами и рассчитывает на их скорую реакцию.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

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