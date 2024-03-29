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Состоялась первая Ставка с участием нового секретаря СНБО — обсудили атаки на ГЭС

29 марта 2024 15:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Состоялась первая Ставка с участием нового секретаря СНБО — обсудили атаки на ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего. Иллюстративное фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в пятницу, 29 марта, состоялась первая Ставка Главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Обсудили российские удары по украинской энергетике.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Первая Ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. Вызовы очень серьезные. Российские террористы снова били по украинской энергетике", — говорится в сообщении.

О нанесенном ущербе и восстановительных работах доложили Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

В ходе заседания обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на другие объекты.

Зеленский заметил, что этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", — подчеркнул президент.

Кроме того, обсуждались контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и перспективу.

Известно, что на первый план вышла потребность в ПВО — из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы.

Украинский лидер поручил усилить работу с партнерами и рассчитывает на их скорую реакцию.

Ставка 29 марта
Скриншот поста Зеленского

Напомним, Алексея Данилова уволили с должности секретаря СНБО. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Также мы писали, что Зеленский назвал задачу обновленного правительственного органа управления.

Владимир Зеленский
СНБО
обстрелы
Ставка верховного главнокомандующего
война в Украине
ракетный удар

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