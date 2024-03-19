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У Комітеті захисту журналістів відреагували на затримання українських знімальних груп в Польщі

19 березня 2024 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Комітеті захисту журналістів відреагували на затримання українських знімальних груп в Польщі
Польські поліцейські. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Польщі неодноразово затримували та депортовували українських журналістів, які фіксували факти торгівлі з Росією. Комітет захисту журналістів відреагував на ці інциденти.

Відповідну заяву розмістили на офіційній сторінці CPJ.

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Затримання українських журналістів

"CPJ стурбований тим, що Польща впродовж двох тижнів затримала чотирьох українських журналістів, які розслідували торгівлю країни з Росією", — заявила координаторка програм Committee to Protect Journalists для Європи та Центральної Азії Гульноза Саїд.

Йдеться про кілька випадків, зокрема, 27 лютого польська поліція затримала журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача та оператора неподалік кордону.

Вони готували репортаж про торгівлю агропродукцією між Польщею та РФ за посередництвом Білорусі.

Крім того, 7 березня затримали і депортували в Україну журналіста Юрія Конкевича та оператора Олександра Пілюка з редакції Rajon.in.ua. Вони також записували репортаж про вантажний рух на польсько-російському кордоні.

У Комітеті наголосили, що журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, що становлять суспільний інтерес, не боячись затримання чи депортації.

Нагадаємо, у розслідуванні УП йдеться, що з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у кілька разів.

Також ми писали, що журналістів видання Rajon.in.ua затримали у Польщі під час фотозйомки російських вагонів скрапленого газу.

Польща
журналісти
торгівля
Росія

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