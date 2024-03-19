У Комітеті захисту журналістів відреагували на затримання українських знімальних груп в Польщі
У Польщі неодноразово затримували та депортовували українських журналістів, які фіксували факти торгівлі з Росією. Комітет захисту журналістів відреагував на ці інциденти.
Відповідну заяву розмістили на офіційній сторінці CPJ.
Затримання українських журналістів
"CPJ стурбований тим, що Польща впродовж двох тижнів затримала чотирьох українських журналістів, які розслідували торгівлю країни з Росією", — заявила координаторка програм Committee to Protect Journalists для Європи та Центральної Азії Гульноза Саїд.
Йдеться про кілька випадків, зокрема, 27 лютого польська поліція затримала журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача та оператора неподалік кордону.
Вони готували репортаж про торгівлю агропродукцією між Польщею та РФ за посередництвом Білорусі.
Крім того, 7 березня затримали і депортували в Україну журналіста Юрія Конкевича та оператора Олександра Пілюка з редакції Rajon.in.ua. Вони також записували репортаж про вантажний рух на польсько-російському кордоні.
У Комітеті наголосили, що журналісти повинні мати можливість висвітлювати питання, що становлять суспільний інтерес, не боячись затримання чи депортації.
Нагадаємо, у розслідуванні УП йдеться, що з початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у кілька разів.
Також ми писали, що журналістів видання Rajon.in.ua затримали у Польщі під час фотозйомки російських вагонів скрапленого газу.
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