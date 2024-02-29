Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь — розслідування УП

Білоруські вантажівки в Польщі. Фото: скриншот з відео

З початку повномасштабної війни в Україні товарообіг між Польщею та Росією збільшився у кілька разів. Загалом було поставлено товарів на сотні мільйонів доларів.

Про це йдеться в розслідуванні УП.

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Під час розслідування журналісти зв'язалися з польською агрокомпанією нібито від постачальника з Білорусі та запропонували придбати ріпаковий шрот з Росії. Ціну встановили на рівні 255 євро за тону.

Водночас вони зізналися, що товар російського виробництва, але документи на нього — білоруські.

Польська компанія відповіла, що готова розглянути умови і просить надіслати їх на електронну пошту.

Обсяги товарообігу

За період перебування журналіста на в'їзді з Білорусі до Польщі нараховано понад сотню вантажівок, які перетнули кордон.

"Російська агропородукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах на польські вантажівки, які ми зустрічаємо на кордоні між Білоруссю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній", — зазначив Михайло Ткач.

За інформацією ЗМІ, в Польщі існує мінімум три великі компанії, що купують російську продукцію у великих об'ємах.

Як уточнив редактор Економічної правди Дмитро Дєнков, загалом країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з РФ та Білоруссю, оскільки санкцій, що стосуються агропродукції — немає.

"Дивує, чому так вибудовуються відносини з країною-терористкою, яка ще недавно погрожувала перетворити Варшаву на ядерний попіл", — сказав він.

Дєнков уточнив, що у цифрах йдеться про сотні мільйонів прибутку для російських компаній від постачань до Польщі.

Нагадаємо, 27 лютого польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

Згодом Ткач розповів свою версію затримання на польському кордоні з Білоруссю. Він заявив, що силовиків цікавив зміст відзнятих кадрів, а не причина затримання.

Також ми писали, що редакція "Української правди" зробила заяву через затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора.