Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь — расследование УП
С начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз. Всего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.
Об этом говорится в расследовании УП.
Торговля Польши с Россией
В ходе расследования журналисты связались с польской агрокомпанией якобы от поставщика из Беларуси и предложили приобрести рапсовый шрот из России. Цену установили на уровне 255 евро за тонну.
В то же время, они признались, что товар российского производства, но документы на него — белорусские.
Польская компания ответила, что готова рассмотреть условия и просит отправить их на электронную почту.
Объемы товарооборота
За период пребывания журналиста на въезде из Беларуси в Польшу насчитано более сотни грузовиков, пересекших границу.
"Российская агропородукция следует из России в Беларусь. Там она перегружается в специальных центрах на польские грузовики, которые мы встречаем на границе между Беларусью и Польшей. Далее эти грузовики следуют по адресам крупных компаний", — отметил Михаил Ткач.
По информации СМИ, в Польше существует минимум три крупных компании, покупающих российскую продукцию в больших объемах.
Как уточнил редактор Экономической правды Дмитрий Денков, в целом странам ЕС никто не запрещал торговать с РФ и Беларусью, поскольку санкций, касающихся агропродукции, нет.
"Удивляет, почему так выстраиваются отношения со страной-террористкой, которая еще недавно угрожала превратить Варшаву в ядерный пепел", — сказал он.
Денков уточнил, что в цифрах говорится о сотнях миллионов прибыли для российских компаний от поставок в Польшу.
Напомним, 27 февраля польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Белоруссией.
Затем Ткач рассказал свою версию задержания на польской границе с Беларусью. Он заявил, что силовиков интересовало содержание отснятых кадров, а не причина задержания.
Также мы писали, что редакция "Украинской правды" сделала заявление из-за задержания журналиста Михаила Ткача и его оператора.
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