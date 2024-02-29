Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь — расследование УП

Белорусские грузовики в Польше. Фото: скриншот с видео

С начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз. Всего было поставлено товаров на сотни миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании УП.

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В ходе расследования журналисты связались с польской агрокомпанией якобы от поставщика из Беларуси и предложили приобрести рапсовый шрот из России. Цену установили на уровне 255 евро за тонну.

В то же время, они признались, что товар российского производства, но документы на него — белорусские.

Польская компания ответила, что готова рассмотреть условия и просит отправить их на электронную почту.

Объемы товарооборота

За период пребывания журналиста на въезде из Беларуси в Польшу насчитано более сотни грузовиков, пересекших границу.

"Российская агропородукция следует из России в Беларусь. Там она перегружается в специальных центрах на польские грузовики, которые мы встречаем на границе между Беларусью и Польшей. Далее эти грузовики следуют по адресам крупных компаний", — отметил Михаил Ткач.

По информации СМИ, в Польше существует минимум три крупных компании, покупающих российскую продукцию в больших объемах.

Как уточнил редактор Экономической правды Дмитрий Денков, в целом странам ЕС никто не запрещал торговать с РФ и Беларусью, поскольку санкций, касающихся агропродукции, нет.

"Удивляет, почему так выстраиваются отношения со страной-террористкой, которая еще недавно угрожала превратить Варшаву в ядерный пепел", — сказал он.

Денков уточнил, что в цифрах говорится о сотнях миллионов прибыли для российских компаний от поставок в Польшу.

Напомним, 27 февраля польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Белоруссией.

Затем Ткач рассказал свою версию задержания на польской границе с Беларусью. Он заявил, что силовиков интересовало содержание отснятых кадров, а не причина задержания.

Также мы писали, что редакция "Украинской правды" сделала заявление из-за задержания журналиста Михаила Ткача и его оператора.