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На польсько-білоруському кордоні затримали українського журналіста Ткача — яка причина

27 лютого 2024 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На польсько-білоруському кордоні затримали українського журналіста Ткача — яка причина
Журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Фото: "УП"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом із оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

Про це повідомило видання "Українська правда" у вівторок, 27 лютого.

Затримання Ткача на польсько-білоруському кордоні

"Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати", — розповів Ткач. 

Далі журналіста разом з оператором привезли у комендатуру. Близько десяти людей почали обшукувати їхнє авто. Поляки повикидали речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, телефони та документи.

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Речі журналістів. Фото: "УП"

"На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу. Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися", — розповів Ткач.

Він повідомив, що поляки почали запитувати його, хто ще про це знає. Вони розпитували, хто є джерелами та як журналісти про це дізналися.

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Речі журналістів. Фото: "УП"

Ткача та його оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години і лише потім відпустили. Протягом цього часу їм не дозволяли ні з ким зв'язатися.

В польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби.

Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені.

Під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли англійською.

Крім того, українців розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували.

Наразі журналісти спілкуються з адвокатами.

Ситуацію з журналістами "Української правди" прокоментувала головна редакторка Севгіль Мусаєва.

"Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда "УП" дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість", — наголосила вона.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року на Київщині напали на журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Напад було скоєно біля ресторану "Тандир" у Козині.

Також поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності.

росія
Білорусь
Польща
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поліція
Україна
транзит

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