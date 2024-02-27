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На польско-белорусской границе задержали украинского журналиста Ткача — какая причина

27 февраля 2024 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На польско-белорусской границе задержали украинского журналиста Ткача — какая причина
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Фото: "УП"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские правоохранители возле границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" во вторник, 27 февраля.

Задержание Ткача на польско-белорусской границе

"Возле границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и удостоверения журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать", — рассказал Ткач.

Дальше журналиста вместе с оператором привезли в комендатуру. Около десяти человек начали обыскивать их авто. Поляки выбросили вещи на капот, забрали все карты памяти из камер, телефоны и документы.

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Вещи журналистов. Фото: "УП"

"На допросе в комендатуре я сообщил, что мы журналисты и сказал, что мы снимаем, как Польша торгует с Россией через Беларусь и как Польша торгует с Беларусью, как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу. Было видно, что представители польской спецслужбы испугались", — рассказал Ткач.

Он сообщил, что поляки начали спрашивать его, кто еще об этом знает. Они расспрашивали, кто источники и как журналисты об этом узнали.

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Вещи журналистов. Фото: "УП"

Ткача и его оператора удерживали в комендатуре не менее 4 часов и только потом отпустили. В течение этого времени им не позволяли ни с кем связаться.

В польской комендатуре украинцев допрашивали не только полицейские, но и представители спецслужбы.

После того как журналистам вернули карты памяти, стало известно, что некоторые отснятые материалы были удалены.

Во время обыска полицейские повредили подзарядку для аккумуляторов и общались исключительно на польском языке. В самой комендатуре представители спецслужбы разговаривали на английском.

Кроме того, украинцев расспрашивали, будут ли они публично рассказывать, что их задерживали.

Сейчас журналисты общаются с адвокатами.

Ситуацию с журналистами "Украинской правды" прокомментировала главный редактор Севгиль Мусаева.

"Мы возмущены этой ситуацией, которую удалось нормализовать только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше. Команда "УП" благодарит посла и консула за быструю реакцию и неравнодушие", — подчеркнула она.

Напомним, в ноябре 2023 года в Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.

Также полиция Киевской области начала уголовное производство по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности.

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