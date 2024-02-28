Редакція "Української правди" зробила заяву через затримання Михайла Ткача в Польщі

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Фото: Facebook

Редакція видання "Української правди" зробила заяву через затримання журналіста Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка в Польщі. Там заявили, що зафіксовано маніпуляції з боку польської поліції та тиск на свободу слова.

Відповідна заява з'явилася на сайті "Української правди" у середу, 28 лютого.

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Польська поліція не дотрималася вимог затримання

Видання наголошує, що поважає роботу правоохоронних органів Польщі, однак просить їх дотримуватися процедур, до яких їх зобов'язує національне законодавство.

"Вчорашні дії польської поліції стосовно керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка не були направлені на контроль та безпеку прикордонного регіону і мають ознаки перешкоджання журналістській роботі, втручання в неї разом з недотриманням процедур контролю особи", — йдеться у заяві.

Ткача та Бондаренка затримали польські правоохоронці під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Правоохоронці провели обшук машини, забрали картки пам’яті з камер, усі телефони та документи. Журналіста та оператора привезли в комендатуру поліції міста Лукув, де утримували щонайменше чотири години. Вони декілька разів просили правоохоронців дати їм можливість подзвонити адвокату в Україні або дозволити скористатися послугами адвоката у Польщі.

"Під час допиту правоохоронці погрожували нашим колегам арештом на 14 днів, а також надіти на них кайданки. Після допиту Михайлу та Ярославу повернули картки пам’яті. Втім з’ясувалося, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також була пошкоджена підзарядка для акумуляторів. Оператора Ярослава Бондаренка змусили підписати не зрозумілий йому документ польською мовою", — йдеться у повідомленні.

Через добу після затримання польські правоохоронці так і не змогли пояснити причини та підстави інциденту.

У Польщі не дають конкретної відповіді

Видання зазначає, що версії польської поліції постійно змінюються — від початкової, що ніхто нікого не затримував і "це фейкові новини" до намагань пояснити затримання мовним бар'єром та потребою установити особи й перевірити документи.

"Також ми фіксуємо маніпуляції з боку польської поліції, нібито наші колеги знімали залізничну інфраструктуру (це не відповідає дійсності і правоохоронці мали змогу в цьому пересвідчитись, побачивши відео) та не мали дозволу на роботу в Польщі. Ми вважаємо, що поліція своїми діями намагалася цензурувати журналістську роботу, викликати серед українських журналістів, які працюють у Польщі, "стримуючий ефект" (chilling effect)", — йдеться у повідомленні.

"Українська правда" наголошує, що найголовнішим залишається факт того, що представники польської влади вдалися до неправомірних дій щодо утримання журналістів без законних на те санкцій та з порушенням базових прав людини. Перевірка особи не може тривати чотири години. На це є вироки польських судів. Правоохоронці згідно з процедурою журналістам про неї не повідомили, вони не назвали своїх імен, прізвищ і звань, не показали своїх посвідчень, не запросили перекладача, не видали документу про затримання з описом шляху оскарження дій правоохоронців.

Вирішити інцидент вдалося лише після втручання співробітників посольства та консульства України в Польщі.

"Заяви польської поліції зараз виглядають як спроби перекласти відповідальність на журналістів "Української правди". Усі вони жодним чином не виправдовують незаконне затримання та обшук наших колег. Редакція почала юридичні кроки у співпраці з польським адвокатом", — йдеться у повідомленні.

Матеріал про транзит між Польщею та Білоруссю

Видання зазначає, що, попри ці обставини, планує опублікувати матеріал про транзит між Польщею та Білоруссю.

Нагадаємо, 27 лютого польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом із оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

Згодом польська поліція заявила, що нібито не затримувала Ткача. Там заявили, що ця інформація — фейк.