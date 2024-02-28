Редакция "Украинской правды" сделала заявление из-за задержания Михаила Ткача в Польше

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Фото: Facebook

Редакция издания "Украинской правды" сделала заявление из-за задержания журналиста Михаила Ткача и видеографа Ярослава Бондаренко в Польше. Там заявили, что зафиксированы манипуляции со стороны польской полиции и давление на свободу слова.

Соответствующее заявление появилось на сайте "Украинской правды" в среду, 28 февраля.

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Издание отмечает, что уважает работу правоохранительных органов Польши, однако просит их соблюдать процедуры, к которым их обязывает национальное законодательство.

"Вчерашние действия польской полиции в отношении руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача и видеографа Ярослава Бондаренко не были направлены на контроль и безопасность пограничного региона и имеют признаки препятствования журналистской работе, вмешательства в нее вместе с несоблюдением процедур контроля лица", — говорится в заявлении.

Ткача и Бондаренко задержали польские правоохранители во время съемки материала о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью. Правоохранители провели обыск машины, забрали карты памяти с камер, все телефоны и документы. Журналиста и оператора привезли в комендатуру полиции города Лукув, где удерживали не менее четырех часов. Они несколько раз просили правоохранителей дать им возможность позвонить адвокату в Украине или позволить воспользоваться услугами адвоката в Польше.

"Во время допроса правоохранители угрожали нашим коллегам арестом на 14 дней, а также надеть на них наручники. После допроса Михаилу и Ярославу вернули карточки памяти. Впрочем, выяснилось, что некоторые отснятые материалы были удалены. Также была повреждена подзарядка для аккумуляторов. Оператора Ярослава Бондаренко заставили подписать непонятный ему документ на польском языке", — говорится в сообщении.

Спустя сутки после задержания польские правоохранители так и не смогли объяснить причины и основания инцидента.

В Польше не дают конкретного ответа

Издание отмечает, что версии польской полиции постоянно меняются — от первоначальной, что никто никого не задерживал и "это фейковые новости" до попыток объяснить задержание языковым барьером и необходимостью установить личности и проверить документы.

"Также мы фиксируем манипуляции со стороны польской полиции, якобы наши коллеги снимали железнодорожную инфраструктуру (это не соответствует действительности и правоохранители имели возможность в этом убедиться, увидев видео) и не имели разрешения на работу в Польше. Мы считаем, что полиция своими действиями пыталась цензурировать журналистскую работу, вызвать среди украинских журналистов, работающих в Польше, "сдерживающий эффект" (chilling effect)", — говорится в сообщении.

"Украинская правда" отмечает, что самым главным остается факт того, что представители польской власти прибегли к неправомерным действиям по содержанию журналистов без законных на то санкций и с нарушением базовых прав человека. Проверка личности не может длиться четыре часа. На это есть приговоры польских судов. Правоохранители согласно процедуре журналистам о ней не сообщили, они не назвали своих имен, фамилий и званий, не показали своих удостоверений, не пригласили переводчика, не выдали документ о задержании с описанием пути обжалования действий правоохранителей.

Решить инцидент удалось лишь после вмешательства сотрудников посольства и консульства Украины в Польше.

"Заявления польской полиции сейчас выглядят как попытки переложить ответственность на журналистов "Украинской правды". Все они никоим образом не оправдывают незаконное задержание и обыск наших коллег. Редакция начала юридические шаги в сотрудничестве с польским адвокатом", — говорится в сообщении.

Материал о транзите между Польшей и Беларусью

Издание отмечает, что, несмотря на эти обстоятельства, планирует опубликовать материал о транзите между Польшей и Беларусью.

Напомним, 27 февраля польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.

Позже польская полиция заявила, что якобы не задерживала Ткача. Там заявили, что эта информация — фейк.