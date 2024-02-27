Польська поліція назвала фейком затримання українського журналіста

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Фото: Facebook

Польська поліція заявила, що нібито не затримувала українського журналіста Михайла Ткача. Там заявили, що ця інформація — фейк.

Про це повідомила пресслужба поліції Підляського воєводства в соцмережі X у вівторок, 27 лютого.

Затримання Ткача на кордоні

"Увага, фейкові новини! Підляська поліція не затримувала журналіста з України. Це неправдива інформація", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Підляського воєводства. Фото: скриншот

Дописом поліції Підляського воєводства також поділився верифікований акаунт поліції Польщі.

У коментарі виданню Wirtualna Polska посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у справу затриманого журналіста Ткача.

"Вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб це не виявилися провокатори. Справа була швидко вирішена", — заявив він.

Нагадаємо, 27 лютого польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом із оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

Також у листопаді 2023 року на Київщині напали на журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Напад було скоєно біля ресторану "Тандир" у Козині.