Польская полиция назвала фейком задержание украинского журналиста
Польская полиция заявила, что якобы не задерживала украинского журналиста Михаила Ткача. Там заявили, что эта информация — фейк.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Подлясского воеводства в соцсети X во вторник, 27 февраля.
Задержание Ткача на границе
"Внимание, фейковые новости! Подлясская полиция не задерживала журналиста из Украины. Это неправдивая информация", — говорится в сообщении.
Постом полиции Подлясского воеводства также поделился верифицированный аккаунт полиции Польши.
В комментарии изданию Wirtualna Polska посол Украины в Польше Василий Зварич подтвердил, что вмешался в дело задержанного журналиста Ткача.
"Они снимали движение поездов, запускали дрон. Полиция решила проверить, кто это был, чтобы это не оказались провокаторы. Дело было быстро решено", — заявил он.
Напомним, 27 февраля польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Белоруссией.
Также в ноябре 2023 года в Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.
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