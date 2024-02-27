Польская полиция назвала фейком задержание украинского журналиста

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Фото: Facebook

Польская полиция заявила, что якобы не задерживала украинского журналиста Михаила Ткача. Там заявили, что эта информация — фейк.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Подлясского воеводства в соцсети X во вторник, 27 февраля.

Задержание Ткача на границе

"Внимание, фейковые новости! Подлясская полиция не задерживала журналиста из Украины. Это неправдивая информация", — говорится в сообщении.

Пост полиции Подлясского воеводства. Фото: скриншот

Постом полиции Подлясского воеводства также поделился верифицированный аккаунт полиции Польши.

В комментарии изданию Wirtualna Polska посол Украины в Польше Василий Зварич подтвердил, что вмешался в дело задержанного журналиста Ткача.

"Они снимали движение поездов, запускали дрон. Полиция решила проверить, кто это был, чтобы это не оказались провокаторы. Дело было быстро решено", — заявил он.

Напомним, 27 февраля польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Белоруссией.

Также в ноябре 2023 года в Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.