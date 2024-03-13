У Польщі затримали українських журналістів, які зафіксували торгівлю з Росією

Польські поліцейські. Фото: PAP

У Польщі затримали та депортували двох журналістів видання Rajon.in.ua, які фіксували факти торгівлі між Польщею та Росією. Після конфіскації їхньої техніки, їх депортували з країни.

Про це повідомляє видання Rajon.in.ua.

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Затримання журналістів

Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка взяли під варту 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща.

За редакційним завданням, журналісти вивчали тему вантажних перевезень та оцінювали використання різного транспорту для перетину кордону. Однак, правоохоронці затримали їх під час фотозйомки російських вагонів скрапленого газу.

Під час затримання правоохоронці конфіскували техніку у журналістів та провели обшук їхнього автомобіля, після чого вирішили депортувати з країни. Поліція не повідомила консула про затримання та не надала можливості зв'язатися з Україною. Агенція внутрішньої безпеки Польщі класифікувала журналістів як осіб, які загрожують національній безпеці країни.

"Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консулу, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала нас особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила", — поділився своїми враженнями один із затриманих журналістів Юрій Конкевич.

Журналісти планують оскаржити рішення про депортацію та вимагати повернення вилученого майна. Цей інцидент викликав обурення та обговорення у міжнародних ЗМІ та серед правозахисників.

Нагадаємо, що до цього 27 лютого польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом із оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білорусією.

Згодом Польська поліція заявила, що нібито не затримувала українського журналіста Михайла Ткача . Там заявили, що ця інформація – фейк.