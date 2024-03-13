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В Польше задержаны украинские журналисты, зафиксировавшие торговлю с Россией

13 марта 2024 13:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Польше задержаны украинские журналисты, зафиксировавшие торговлю с Россией
Польские полицейские. Фото: PAP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Польше задержаны и депортированы двое журналистов издания Rajon.in.ua, которые фиксировали факты торговли между Польшей и Россией. После конфискации их техники их депортировали из страны.

Об этом сообщает издание Rajon.in.ua.

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Редактор Юрий Конкевич и видеооператор Александр Пилюк был заключен под стражу 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша.

По редакционному заданию журналисты изучали тему грузовых перевозок и оценивали использование различного транспорта для пересечения границы. Однако правоохранители задержали их во время фотосъемки российских вагонов сжиженного газа.

Во время задержания стражи порядка конфисковали технику у журналистов и провели обыск их автомобиля, после чего решили депортировать из страны. Полиция не сообщила консулу о задержании и не предоставила возможности связаться с Украиной. Агентство внутренней безопасности Польши классифицировало журналистов как лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

"Никакого блокпоста польских фермеров там мы не встретили, зато увидели вагоны РЖД — Русской железной дороги. Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало нас лицами, угрожающими национальной безопасности Польше, и выдворила", — поделился своими впечатлениями один из задержанных журналистов Юрий Конкевич.

Журналисты планируют обжаловать решение о депортации и потребовать возврата изъятого имущества. Этот инцидент вызвал возмущение и обсуждение у международных СМИ и правозащитников.

Напомним, что до этого 27 февраля польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.

Впоследствии польская полиция заявила, что якобы не задерживала украинского журналиста Михаила Ткача. Там заявили, что эта информация — фейк.

Польша
журналисты
украинцы
полиция
расследование
Россия

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