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В Комитете защиты журналистов отреагировали на задержание украинских съемочных групп в Польше

19 марта 2024 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Комитете защиты журналистов отреагировали на задержание украинских съемочных групп в Польше
Польские полицейские. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Польше неоднократно задерживали и депортировали украинских журналистов, которые фиксировали факты торговли с Россией. Комитет защиты журналистов отреагировал на эти инциденты.

Соответствующее заявление разместили на официальной странице CPJ.

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"CPJ обеспокоен тем, что Польша в течение двух недель задержала четырех украинских журналистов, которые расследовали торговлю страны с Россией", — заявила координатор программ Committee to Protect Journalists для Европы и Центральной Азии Гульноза Саид.

Речь идет о нескольких случаях, в частности, 27 февраля польская полиция задержала журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора недалеко от границы.

Они готовили репортаж о торговле агропродукцией между Польшей и РФ через посредство Беларуси.

Кроме того, 7 марта задержан и депортирован в Украину журналист Юрий Конкевич и оператор Александр Пилюк из редакции Rajon.in.ua. Они также записывали репортаж о грузовом движении на польско-российской границе.

В Комитете отметили, что журналисты должны иметь возможность освещать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь задержания или депортации.

Напомним, в расследовании УП говорится, что с начала полномасштабной войны в Украине товарооборот между Польшей и Россией увеличился в несколько раз.

Также мы писали, что журналисты издания Rajon.in.ua были задержаны в Польше во время фотосъемки российских вагонов сжиженного газа.

Польша
журналисты
торговля
Россия

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