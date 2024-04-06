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Попытка вручить повестку журналисту — Малюк дал понять, что ситуация не останется без внимания

6 апреля 2024 18:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Попытка вручить повестку журналисту — Малюк дал понять, что ситуация не останется без внимания
Руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались вручить повестку журналисту "Слідство.Інфо". Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк дал понять, что эта ситуация не останется без внимания.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин после встречи с руководителем СБУ.

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"Встретились по горячим следам с Главой Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным Россией народам, и взаимодействие с социальными сетями для усиления нашей информационной безопасности", — написал он.

встреча Малыша и Юрчишина
Малюк и Юрчишин. Фото: Facebook/Юрчишин

Юрчишин акцентировал внимание на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников.

По его словам, Малюк четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания.

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Скриншот сообщения Юрчишина

Как известно, 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

Он начал снимать общение с военными на видео, после чего они покинули место происшествия, отметив, что фиксируют отказ от повестки.

Напомним, СБУ могла использовать работников ТЦК для давления на журналиста "Слідство.Інфо".

Также мы писали, что в Польше неоднократно задерживали и депортировали украинских журналистов, фиксировавших факты торговли с Россией.

СБУ
журналисты
Василий Малюк
повестки
ТЦК и СП

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