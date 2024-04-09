Глава СБУ отправил скандального генерала Витюка на линию фронта

Генерал СБУ Илья Витюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отправил на фронт руководителя Департамента информационной кибербезопасности СБУ, генерала Илью Витюка. Такие мероприятия связаны со служебной проверкой информации о покупке его женой VIP-квартиры в Печерском районе Киева за 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

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Силовики уточнили, что по решению Василия Малюка, Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ДИКБ на фронте совместно с Центром Спецопераций СБУ "Альфа".

"В настоящее время господин Витюк откомандирован в это подразделение, и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", — говорится в сообщении.

Также пресс-служба выразила благодарность медийщикам за освещение подобной ситуации.

"Служба безопасности выражает уважение СМИ и журналистам за эффективную совместную работу на информационном фронте против российской агрессии", — добавили силовики.

Скандал с Ильей Витюком — что известно

Напомним, ранее журналисты издания "Слідство.Інфо" проанализировали декларацию Ильи Витюка и изложили соответствующее расследование о миллионном имуществе должностного лица, однако в день выхода материала декларация внезапно исчезла.

Впоследствии стало известно, что журналисту издания Евгению Шульгату пытались вручить повестку работники Соломенского ТЦК СП по наводке работника силового ведомства, однако когда медийщик начал снимать действия военкомов, те быстро ушли.

Случай привлек внимание главы СБУ Василия Малюка, заявившего, что не оставит ситуацию без собственного внимания. А в Сухопутных войсках заявили, что сейчас проводятся служебные расследования по этому инциденту.