Керівник кібербезпеки СБУ розповів, як Росія працює над дискредитацією влади в Україні

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк розповів, як росіяни працюють над дискредитацією влади в Україні. За його словами, ворог запускає тисячі ІПСО.

Про це Ілля Вітюк розповів в інтерв'ю "Укрінформу" у середу, 4 березня.

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За словами Вітюка, росіяни систематично атакують Україну в інформаційному полі. Найчастіше ІПСО проводять проти керівництва держави і командування Сил оборони.

Він нагадав, що у 2015-2016 роках були перші деструктивні атаки по об’єктах енергетики. Після цього — вірус NotPetya, тривали постійні DDoS-атаки, були спроби проникнень. Вітюк зазначив, що СБУ все це відбивала і постійно аналізувала.

"Росія довго створювала свій кібернаступальний потенціал і почала його проявляти уже після повномасштабного вторгнення. Наприклад, у 2020-му році ми заблокували 800 кібератак, у 2021-му — 1400, а після початку повномасштабної війни — їх стало вже по 4500 щороку", — каже Вітюк.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ навів приклади посилення російських інформаційних атак проти України в останні місяці.

"Як тільки Президент призначив Головкомом Сирського, ми відразу виявили і блокували десятки фейкових сторінок, що видавали себе за його офіційні акаунти", — розповів Вітюк.

Ворог також регулярно намагається дискредитувати СБУ. Вітюк каже, що проти нього планують інформатаку – фейкову інформацію про його родину та місце проживання.

"Росія навчилася якісно "запаковувати" будь-які фейкові матеріали: бере 5% фактажу і розбавляє його 95% маніпуляцій", — додав Вітюк.

Нагадаємо, очільник департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте заявив, що Росія значно посилила дезінформаційний вплив у Європі. За його словами, у створенні та поширенні фейків країна-агресорка стала майстернішою.

Також Росія поширює дезінформацію й про справи на передовій. Так, ворог активно розповсюджує фейки про слабкість Збройних сил України.