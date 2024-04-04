Глава кибербезопасности СБУ рассказал, как Россия работает над дискредитацией власти в Украине

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Фото: СБУ

Начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк рассказал, как россияне работают над дискредитацией власти в Украине. По его словам, враг запускает тысячи ИПСО.

Об этом Илья Витюк рассказал в интервью "Укринформу" в среду, 4 марта.

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По словам Витюка, россияне систематически атакуют Украину в информационном поле. Чаще ИПСО проводят против руководства государства и командования Сил обороны.

Он напомнил, что в 2015-2016 годах были первые деструктивные атаки по объектам энергетики. После этого — вирус NotPetya, продолжались постоянные DDoS-атаки, были попытки проникновений. Витюк отметил, что СБУ все это отражала и постоянно анализировала.

"Россия долго создавала свой кибернаступательный потенциал и начала его проявлять уже после полномасштабного вторжения. Например, в 2020-м году мы заблокировали 800 кибератак, в 2021-м — 1400, а после начала полномасштабной войны — их стало уже по 4500 ежегодно", — говорит Витюк.

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ привел примеры усиления российских информационных атак против Украины в последние месяцы.

"Как только Президент назначил Главкомом Сырского, мы сразу обнаружили и блокировали десятки фейковых страниц, выдававших себя за его официальные аккаунты", — рассказал Витюк.

Враг также регулярно пытается дискредитировать СБУ. Витюк говорит, что против него планируют информатаку — фейковую информацию о его семье и месте жительства.

"Россия научилась качественно "упаковывать" любые фейковые материалы: берет 5% фактажа и разбавляет его 95% манипуляций", — добавил Витюк.

Напомним, глава департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе. По его словам, в создании и распространении фейков страна-агрессор стала более мастерской.

Также Россия распространяет дезинформацию о делах на передовой. Так, враг активно распространяет фейки о слабости Вооруженных сил Украины.