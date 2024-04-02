У Німеччині заявили, що РФ "набила руку" на створенні дезінформації про Україну

Чоловік тримає в руках телефон із фейковою новиною. Фото: Depositphotos

Очільник департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте заявив, що Росія значно посилила дезінформаційний вплив у Європі. За його словами, у створенні та поширенні фейків країна-агресорка стала майстернішою.

Про це Ральф Бесте розповів в інтервʼю Financial Times.

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Бесте розповів, що типовою тактикою Росії в інформаційній війні є розповсюдження автоматизованих дезінформаційних повідомлень в соцмережах, створених штучним інтелектом. Якщо раніше використання ШІ було помітним у цих повідомленнях, то зараз російські вкиди стають все більш правдоподібними та обережними, тому виявляти їх та боротися з ними тепер складніше.

"Ймовірно, відбувається багато такого, чого ми навіть не бачимо. Дедалі більше розмов точиться у приватних каналах в Telegram і WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається", — зазначив фахівець.

Дезінформаційна кампанія РФ проти Німеччини

Дезінформацію Росія поширює й на Німеччину, адже та найбільше допомагає Україні, після США, у війні проти Росії. Деякі фейки викликають стурбованість в окремих німців. За словами Бесте, росіяни "шукають тріщини сумнівів і намагаються їх розширити".

Експерт розповів про викриття однієї з масштабних російських маніпуляцій в соцмережі Х. Так, РФ створила понад 50 тис. фейкових акаунтів, які публікували до 200 тис. повідомлень на день, за допомогою яких росіяни переконували людей, що підтримка України негативно впливає на розвиток Німеччини та підвищує ризик ядерної війни.

Дезінформатори старалися видавати свої повідомлення за думки з авторитетних видань, зокрема Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung. Також намагалися "роздувати" вже наявні серед німців антиукраїнські погляди.

Бесте зауважує, що опір такій дезінформації стає все складнішим, що свідчить про суттєвий прогрес Росії від часів "фабрик тролів", які поширювали фейки в незграбний і очевидний спосіб.

Які фейки поширює Росія

Нагадаємо, що російські пропагандисти нещодавно вигадали новий фейк про те, що Польща нібито готує до відправки в Україну найманців з кримінальним минулим.

Також ми писали, що у Росії створили діпфейк з колишнім секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Пропагандисти намагалися переконати громадськість та світову спільноту у причетності України до теракту в ТРЦ "Крокус" 22 березня.

Додамо, що Росія поширює дезінформацію й про справи на передовій. Так, ворог активно розповсюджує фейки про слабкість Збройних сил України.