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Польща готується напасти на Україну — росіяни поширюють черговий фейк

24 березня 2024 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща готується напасти на Україну — росіяни поширюють черговий фейк
Польські військові. Фото: Polskie Radio
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські пропагандисти знову поширюють черговий фейк. Вони вигадали, що Польща нібито готує до відправки в Україну найманців з кримінальним минулим.

Фейк росіян спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram у неділю, 24 березня.

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Росіяни поширюють неправдиву інформацію про те, що польська влада вирішила випустити на волю 20 тисяч ув'язнених і відправити цей кримінальний "десант" на Львів.

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Матеріал росЗМІ. Фото: t.me/spravdi

"Правда: російська пропаганда від початку повномасштабної війни заявляла, що Варшава нібито готується напасти на Україну, щоб окупувати частину її територій", — йдеться у повідомленні.

Росіяни у своїх "історіях" обирають різні "причини" для нападу — історичні, "борги" тощо. Саме цей фейк побудований на безпідставних припущеннях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що на відміну від Росії, Польща і Україна витягли уроки з історії і завжди будуть виступати єдиним фронтом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права.

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Допис Кулеби. Фото: скриншот

Такі закиди російської пропаганди вже неодноразово спростовували як польська, так і українська сторона.

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Допис Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські пропагандисти вдалися до застосування технології діпфейк із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Таким чином вони намагалися переконати громадськість та світову спільноту у причетності України до теракту 22 березня.

Також росіяни активно розповсюджують фейки про слабкість Збройних сил України. В Україні спростовують такі заяви та кажуть, що таким чином росіяни намагаються деморалізувати військових.

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Польща
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росіяни
Україна

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