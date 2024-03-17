Росіяни вигадали, що ЗСУ обстріляли ЗАЕС — у SPRAVDI пояснили причину брехні

Російський загарбник на тлі ЗАЕС. Фото: t.me/energodar_ukr

Російські пропагандистські пабліки поширюють дезінформацію, що нібито українські військові атакували за допомогою вибухового пристрою Запорізьку атомну електростанцію. Як відомо, наразі станція перебуває під окупацією російських загарбників.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram у суботу, 16 березня.

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Фейк про обстріл ЗАЕС українськими військовими. Фото: t.me/spravdi

Фейк про обстріл ЗАЕС українськими військовими

Так, згідно з фейковим повідомленням росіян, Збройні сили нібито скинули вибухівку за 5 метрів від паливосховища.

У Центрі пояснюють, що хвиля вкидів про намагання ЗСУ спровокувати аварію на ЗАЕС виникла "у відповідь на нещодавню резолюцію МАГАТЕ, відповідно до якої Росія має терміново повернути станцію під контроль України". Крім того, від моменту захоплення станції весною 2022 року військами РФ, Кремль активно поширює ідею, що дії України начебто "можуть спровокувати аварію на ЗАЕС".

Однак важливо розуміти, що саме окупанти створювали аварійні ситуації на станції. До того ж вони не здатні порядкувати на ЗАЕС з дотриманням всіх норм безпеки.

"Фейки про те, що Україна нібито прагне спровокувати аварію, потрібні Росії для того, щоб потім перекласти відповідальність з себе на Київ", — наголосили в Центрі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SPRAVDI

За допомогою чого та які фейки поширює Росія

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації та СБУ оприлюднили мережу каналів, які використовуються для розповсюдження ворожих фейкових новин у Telegram. Наразі ідентифіковано 355 таких пабліків.

Також ми писали, що окупанти нещодавно поширили дезінформацію про масований наступ на Сумську область.

Додамо, що ворог не припиняє спроб зірвати мобілізацію в Україні та поширити панічні настрої серед українців. Так, росіяни вигадали фейк про те, що в Україні нібито хочуть мобілізувати три мільйони бездітних жінок.