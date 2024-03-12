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Центр протидії дезінформації оприлюднив перелік небезпечних Telegram-каналів

12 березня 2024 00:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Центр протидії дезінформації оприлюднив перелік небезпечних Telegram-каналів
Додаток Telegram. Фото: 4gnews.pt
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Центр протидії дезінформації та СБУ оприлюднили мережу каналів, які використовуються для розповсюдження ворожих фейкових новин у Telegram. Наразі ідентифіковано 355 таких каналів.

Про це повідомили на сайті Центру протидії дезінформації у понеділок, 11 березня.

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Також ЦПД звернувся до громадськості з проханням повідомляти про будь-які підозрілі канали, які можуть поширювати дезінформацію, на електронну пошту [email protected] для подальшої їх перевірки.

  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
  • ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
    ​ Список небезпечних Telegram-каналів. Фото: ЦПД ​
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ЦПД готує список безпечних Telegram-каналів

Центр протидії дезінформації спільно з кібервідділом СБУ, ініціював формування переліку перевірених джерел у Telegram для забезпечення доступу до вірогідних новин.

Серед перших п’яти ресурсів у цьому переліку — телеграм-канали Президента Володимира Зеленського, його дружини Олени, а також Офісу Президента, керівника ОП Андрія Єрмака та його помічника Олексія Кулеби, які отримали статус надійних джерел інформації.

Нагадаємо, що У Румунії заявили, що РФ хоче пересварити партнерів України перед виборами в США.

Раніше ми писали, що Росія розгортає масштабну пропагандистську кампанію в Африці.

СБУ
дезінформація
фейки
кібербезпека
ЦПД

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