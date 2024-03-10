Росія розгортає масштабну пропагандистську кампанію в Африці

Робота ЗМІ у Африці. Фото ілюстративне: Reuters

Російська Федерація продовжує використовувати африканські засоби масової інформації для поширення неправдивих новин. При цьому Кремль активно застосовує ботоферми у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону у неділю, 10 березня.

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Росіяни використовують африканські медіа

Ковальов пояснив, що росіяни зосередилися саме на африканських медіа, тому що і їх, і їхніх співробітників достатньо легко купити, зважаючи на бідність більшості країн цього континенту.

"Технологія доволі проста — видумується певний фейк або розслідування, беруться люди, які є журналістами, або є вигаданими персонажами… Публікуються ці матеріали і мережею ботоферм в Х ворог намагається увійти в англомовний простір і зробити "точку дотику" з аудиторією, яка не піде перевіряти інформацію", — пояснив Коваленко.

Представник РНБО наголосив, що саме через таку технологію і була поширена значна кількість фейкових новин, зокрема і про "вбивство" Президента України Володимира Зеленського.

Коваленко також додав, що по усьому світі більшість населення має досить низький поріг медіаграмотності. У своїх діях росіяни спираються саме на цей момент.

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