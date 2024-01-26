В Німеччинні розкрили потужну дезіфнормаційну кампанію з російським слідом

Проросійська демонстрація у Німеччині. Фото: RBB 24

В Німеччині експерти з цифрової криміналістики виявили масштабну проросійську дезінформаційну кампанію проти уряду держави. Задля її проведення застосовувалися десятки тисяч фейкових облікових записів на платформі X (раніше відомої, як Twitter).

Про це повідомляє The Guardian.

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МЗС Німеччини заявило, що результати спеціального розслідування підкреслюють необхідність урядів цивілізованих держав систематично боротися зі зростаючою кількістю кампаній дезінформації та визнати вплив, який вони можуть мати на вибори.

Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення для моніторингу, експерти виявили величезну кількість дописів за місячний період з 10 грудня, які становили добре організовану та злагоджену атаку проти підтримки Берліном України.

Понад 1 мільйон німецькомовних повідомлень було надіслано з приблизно 50 000 фейкових облікових записів.

Про що говорили у фейкових повідомленнях

Домінуючою темою у повідомленнях було припущення, що уряд Олафа Шольца нехтує потребами німців через свою підтримку України. Це нібито стосується і збройної допомоги, і фінансової підтримки.

Der Spiegel, який мав доступ до висновків розслідування, повідомив, що підроблені акаунти мали відповідні коментарі, які часто використовували популярні на той час хештеги, такі як #Oktoberfest або #Bundesliga. Це робилося задля того, щоб охопити якнайбільшу аудиторію.

Дописи зазвичай посилаються на відомі медіа-сайти, використовуючи скорочення посилань, щоб помилкові доменні імена не були відразу очевидними.

Хто стоїть за компанією дезінформації

Аналіз показав, що оператори системи розсилки повідомлень робили перерви у вихідні та російські свята, коли кількість повідомлень помітно скоротилася.

Також аналітики були вражені схожістю тону повідомлень у відповідь на фейкові пости та риторики, яку використовує опозиційна партія "Альтернатива для Німеччини". Ця політсила дуже критично ставиться до політики уряду щодо України. Крім того, вона має відомі зв’язки з Кремлем і прихильно ставиться до Володимира Путіна.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року.

Нагадуємо, що вперше із закінчення холодної війни Бундесвер вирішив розробити новий комплексний оперативний план оборони Німеччини. В ньому буде враховано уроки повномасштабної війни, яку розпочала РФ проти України.