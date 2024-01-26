В Германии раскрыли мощную дезифнормационную кампанию с российским следом

Пророссийская демонстрация в германии. Фото: RBB 24

В Германии эксперты по цифровой криминалистике обнаружили масштабную пророссийскую дезинформационную кампанию против правительства государства. Для ее проведения применялись десятки тысяч фейковых аккаунтов на платформе X (ранее известной как Twitter).

Об этом сообщает The Guardian.

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МИД Германии заявил, что результаты специального расследования подчеркивают необходимость правительств цивилизованных государств систематически бороться с растущим количеством дезинформационных кампаний и признать влияние, которое они могут оказать на выборы.

Используя специализированное программное обеспечение для мониторинга, эксперты обнаружили множество сообщений за месячный период с 10 декабря, которые составляли хорошо организованную и слаженную атаку против поддержки Берлином Украины.

Более 1 миллиона немецкоязычных сообщений было отправлено с примерно 50 000 фейковых аккаунтов.

О чем говорили в фейковых сообщениях

Доминирующей темой в сообщениях было предположение, что правительство Олафа Шольца пренебрегает потребностями немцев из-за своей поддержки Украины. Это вроде бы касается и вооруженной помощи, и финансовой поддержки.

Der Spiegel, имевший доступ к выводам расследования, сообщил, что поддельные аккаунты имели соответствующие комментарии, которые часто использовали популярные в то время хештеги, такие как #Oktoberfest или #Bundesliga. Это делалось для того, чтобы охватить наибольшую аудиторию.

Сообщения обычно ссылаются на известные медиа-сайты, используя сокращение ссылок, чтобы ошибочные доменные имена не были сразу очевидны.

Кто стоит за компанией дезинформации

Анализ показал, что операторы системы рассылки сообщений делали перерывы по выходным и российским праздникам, когда количество сообщений заметно сократилось.

Также аналитики были поражены сходством тона сообщений в ответ на фейковые посты и риторики, используемые оппозиционной партией "Альтернатива для Германии". Эта политсила очень критично относится к политике правительства по отношению к Украине. Кроме того, она имеет известные связи с Кремлем и благосклонно относится к Владимиру Путину.

Ранее мы сообщали, что Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

Напомним, что впервые с окончания холодной войны Бундесвер решил разработать новый комплексный оперативный план обороны Германии. В нем будут учтены уроки полномасштабной войны, начатой РФ против Украины.