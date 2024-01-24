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У Німеччині розпочався наймасштабніший в історії страйк на залізниці

24 січня 2024 09:20
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У Німеччині розпочався наймасштабніший в історії страйк на залізниці
Пасажир на Берлінському головному залізничному вокзалі перед страйком. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Профспілка німецьких машиністів розпочала страйк на залізниці 24 січня. Він триматиме шість днів — це наймасштабніший протест в історії країни.

Про це повідомляє Deutsche Bahn

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Масштабний страйк на залізниці в Німеччині

Сьогодні о 03:00 за київським часом у Німеччині почався масштабний страйк залізничників, який триватиме шість днів. Причина — відсутність договору із залізничною компанією Deutsche Bahn. Також члени профспілки серед іншого вимагають підвищення заробітної плати і скорочення робочого часу з 38 до 35 годин на тиждень без зниження заробітної плати. Як повідомляється, цей страйк стане наймасштабнішим та найдовшим в історії країни.

"Через страйк німецької профспілки машиністів із середи, 24 січня, буде призупинено міжміський, регіональний і швидкісний рух до понеділка 29 січня включно. По всій країні будуть затримані або скасовані рейси поїздів", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у Deutsche Bahn попередили, що лише дуже обмежена кількість поїздів на міжміських, регіональних та міських лініях продовжить курсувати.

"Усі пасажири, які хотіли б перенести свою поїздку, заплановану на середу, 24 січня 2024 року, на понеділок, 29 січня 2024 року, через страйк, можуть скористатися своїм квитком пізніше. Залізничне сполучення скасовано. Квиток дійсний для поїздки до початкового пункту призначення навіть зі зміненим маршрутом. Бронювання місць можна скасувати безкоштовно", — попереджають пасажирів. 

Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".

Також відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Німеччина
транспорт
страйк
поїзди
залізниця

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