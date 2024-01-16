В ГПСУ сообщили о возобновлении движения грузовиков через КПП "Ягодин — Дорогуск"

Грузовики на польской границе. Фото: Associated Press

Польские перевозчики прекратили акцию протеста, которая началась в ноябре и включала блокаду движения грузовиков. Так, восстановлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте также:

Движение через КПП "Ягодин-Дорогуск" восстановлено

Согласно сообщению пограничников, протест завершился в 20:00 по киевскому времени. Теперь процесс оформления и пропуска грузовиков через границу в обоих направлениях осуществляется в стандартном порядке.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Что известно о протесте на границе

6 ноября 2023 года началось блокирование движения грузовых автомобилей польскими перевозчиками на трех пограничных пунктах: "Краковец — Корчева", "Ягодин — Дорогуск" и "Рава-Русская — Хребене". 23 ноября польские аграрии также присоединились к протестам, организовывая акции на границе у "Шегини — Медика".

11 декабря перевозчики отменили свою забастовку на пункте "Ягодин — Дорогуск" и таможня начала функционировать в обычном режиме, восстановив пропуск грузовиков в обе стороны. Однако в тот же день у пункта пропуска произошел инцидент, когда польский грузовик вновь блокировал дорогу, но был быстро убран после предупреждения от местных правоохранительных органов.

С 18 декабря пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" снова оказался под блокадой. Протестующие заявили о намерении продолжать акцию до 8 марта 2024 года. Однако 16 января забастовщики объявили о достижении определенных условий соглашения с польским правительством и планировали приостановить протест 17 января. Они также предупредили, что в случае несоблюдения договоренностей блокада возобновится с 1 марта.

Напомним, что польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".

Также мы писали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

