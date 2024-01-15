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В Румунії фермери продовжують блокаду кордону після невдалих переговорів з урядом

15 січня 2024 13:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Румунії фермери продовжують блокаду кордону після невдалих переговорів з урядом
Фермерська техніка перекриває дорогу. Фото: TVR Info
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Румунії переговори протестуючих фермерів з урядом країни провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.

Про це повідомляє TVR.

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Аграрії невдоволені важкими умовами ведення сільськогосподарської діяльності через високі ціни на пальне. Також вони не задоволені збільшенням податків, що в деяких випадках змушує закрити бізнес. 

"Тому наш протест триватиме нескінченно довго, доки ця влада не зрозуміє, що не здатна керувати країною", — заявив представник фермерів Денуц Андруш.

Раніше ми повідомляли, що фермери та перевізники Румунії будуть продовжувати свої протести після того, як відбулися перемовини з Міністерством фінансів, які не принесли результатів. Зазначається, що ці переговори тривали майже чотири години. Наразі блокування кордону продовжується.

Нагадуємо, що румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

кордон
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Румунія
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