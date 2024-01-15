В Румынии фермеры продолжают блокаду границы после неудачных переговоров с правительством

Фермерская техника перекрывает дорогу. Фото: TVR Info

В Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством страны провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

Об этом сообщает TVR.

Читайте также:

Румынские фермеры не прекращают блокаду

Аграрии недовольны тяжелыми условиями ведения сельскохозяйственной деятельности из-за высоких цен на горючее. Также они недовольны увеличением налогов, что в некоторых случаях заставляет закрыть бизнес.

"Поэтому наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет, что не способна управлять страной", — заявил представитель фермеров Денуц Андруш.

Ранее мы сообщали, что фермеры и перевозчики Румынии будут продолжать свои протесты после того, как состоялись переговоры с Министерством финансов, не принесшим результатов. Отмечается, что эти переговоры продолжались около четырех часов. В настоящее время блокировка границы продолжается.

Напомним, что румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".