В Румынии фермеры продолжают блокаду границы после неудачных переговоров с правительством
В Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством страны провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.
Об этом сообщает TVR.
Румынские фермеры не прекращают блокаду
Аграрии недовольны тяжелыми условиями ведения сельскохозяйственной деятельности из-за высоких цен на горючее. Также они недовольны увеличением налогов, что в некоторых случаях заставляет закрыть бизнес.
"Поэтому наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет, что не способна управлять страной", — заявил представитель фермеров Денуц Андруш.
Ранее мы сообщали, что фермеры и перевозчики Румынии будут продолжать свои протесты после того, как состоялись переговоры с Министерством финансов, не принесшим результатов. Отмечается, что эти переговоры продолжались около четырех часов. В настоящее время блокировка границы продолжается.
Напомним, что румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".
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