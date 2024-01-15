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В Румынии фермеры продолжают блокаду границы после неудачных переговоров с правительством

15 января 2024 13:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Румынии фермеры продолжают блокаду границы после неудачных переговоров с правительством
Фермерская техника перекрывает дорогу. Фото: TVR Info
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством страны провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

Об этом сообщает TVR.

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Аграрии недовольны тяжелыми условиями ведения сельскохозяйственной деятельности из-за высоких цен на горючее. Также они недовольны увеличением налогов, что в некоторых случаях заставляет закрыть бизнес.

"Поэтому наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет, что не способна управлять страной", — заявил представитель фермеров Денуц Андруш.

Ранее мы сообщали, что фермеры и перевозчики Румынии будут продолжать свои протесты после того, как состоялись переговоры с Министерством финансов, не принесшим результатов. Отмечается, что эти переговоры продолжались около четырех часов. В настоящее время блокировка границы продолжается.

Напомним, что румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

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Румыния
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