У ДПСУ повідомили про поновлення руху вантажівок через КПП "Ягодин — Дорогуськ"

Вантажівки на польському кордоні. Фото: Associated Press

Польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Згідно з повідомленням прикордонників, протест завершився о 20:00 за київським часом. Тепер процес оформлення та пропуску вантажівок через кордон в обох напрямках здійснюється за стандартним порядком.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Що відомо про протест на кордоні

6 листопада 2023 року розпочалося блокування руху вантажних автомобілів польськими перевізниками на трьох прикордонних пунктах: "Краківець — Корчева", "Ягодин — Дорогуськ" та "Рава-Руська — Хребені". 23 листопада польські аграрії також приєдналися до протестів, організовуючи акції на кордоні у "Шегині — Медика".

11 грудня перевізники скасували свій страйк на пункті "Ягодин —Дорогуськ", і митниця почала функціонувати у звичайному режимі, відновивши пропуск вантажівок в обидва боки. Однак того ж дня біля пункту пропуску стався інцидент, коли польська вантажівка знову блокувала дорогу, але була швидко прибрана після попередження від місцевих правоохоронних органів.

З 18 грудня пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ" знову опинився під блокадою. Протестувальники заявили про намір продовжувати акцію до 8 березня 2024 року. Проте 16 січня страйкарі оголосили про досягнення певних умов угоди з польським урядом та планували призупинити протест 17 січня. Вони також попередили, що у разі недотримання домовленостей блокада поновиться з 1 березня.

Нагадаємо, що польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".

Також ми писали, що в Румунії переговори протестувальників з урядом провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.