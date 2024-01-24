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В Германии началась самая масштабная в истории забастовка на железной дороге

24 января 2024 09:20
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В Германии началась самая масштабная в истории забастовка на железной дороге
Пассажир на Берлинском главном железнодорожном вокзале перед забастовкой. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Профсоюз немецких машинистов начал забастовку на железной дороге 24 января. Она будет длиться шесть дней — это самый масштабный протест в истории страны.

Об этом сообщает Deutsche Bahn.

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Масштабная забастовка на железной дороге в Германии

Сегодня в 03:00 по киевскому времени в Германии началась масштабная забастовка железнодорожников, которая продлится шесть дней. Причина — отсутствие договора с железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Также члены профсоюза требуют повышения заработной платы и сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без снижения заработной платы. Как сообщается, эта забастовка станет самой масштабной и самой продолжительной в истории страны.

"Из-за забастовки немецкого профсоюза машинистов со среды, 24 января, будет приостановлено междугороднее, региональное и скоростное движение до понедельника, 29 января, включительно. По всей стране будут задержаны или отменены рейсы поездов", — говорится в сообщении.

В то же время в Deutsche Bahn предупредили, что только очень ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и городских линиях продолжит курсировать.

"Все пассажиры, которые хотели бы перенести свою поездку, запланированную на среду, 24 января 2024 года, на понедельник, 29 января 2024 года, из-за забастовки, могут воспользоваться своим билетом позже. Железнодорожное сообщение отменено. Билет действителен для поездки в начальный пункт назначения по измененному маршруту. Бронирование мест можно отменить бесплатно", — предупреждают пассажиров.

Напомним, что польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".

Также возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Германия
транспорт
забастовка
поезда
железная дорога

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