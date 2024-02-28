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В італійській розвідці виявили, що РФ веде гібридну війну

28 лютого 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В італійській розвідці виявили, що РФ веде гібридну війну
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія веде гібридну війну проти Італії. Москва використовує дезінформацію, кібератаки та нелегальну міграцію.

Про це заявили італійські розвідувальні служби у щорічній доповіді парламенту, передає ANSA у середу, 28 лютого.

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"Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та усьому Заходу. Шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків з метою дестабілізації — це арсенал, який використовується", — йдеться у звіті італійської розвідки.

Також в документі вказано, що ці дії Росії спрямовані на вплив на майбутні вибори до Європейського парламенту, заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Останній випадок російської дезінформації стосувався протестів фермерів проти політики Євросоюзу у сільськогосподарській сфері.

Нагадаємо, Комітет з питань розвідки при президентові попередив про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.

росія
Італія
дезінформація
кібератака
росіяни
мігранти

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