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У Держспецзв'язку розповіли деталі атаки російських хакерів на українські медіа

19 лютого 2024 00:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Держспецзв'язку розповіли деталі атаки російських хакерів на українські медіа
Хакер за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські хакери здійснили кібератаки на низку українських медіа. Комп'ютерні злочинці розмістили на їх сайтах фейкову інформацію.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в Telegram у неділю, 18 лютого.

Що відомо про кібератаку на українські ЗМІ

"До Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу. Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту", — розповіли в Держспецзв'язку. 

Там закликали в разі підозри на атаку видання звертатися до фахівців команди. Можна писати на пошту — [email protected], або скористатися телефоном: +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.

Нагадаємо, що 28 січня було зафіксовано DDoS-атаку на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Є припущення, що саме шукали комп'ютерні злочинці.

Також ми писали, що 25 січня кібератаки зазнав один із дата-центрів "Нафтогаз України". У зв'язку з цим спостерігалися проблеми із доступом до низки сервісів компанії.

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