У Держспецзв'язку розповіли деталі атаки російських хакерів на українські медіа

Хакер за ноутбуком. Фото: freepik.com

Російські хакери здійснили кібератаки на низку українських медіа. Комп'ютерні злочинці розмістили на їх сайтах фейкову інформацію.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в Telegram у неділю, 18 лютого.

Що відомо про кібератаку на українські ЗМІ

"До Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу. Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту", — розповіли в Держспецзв'язку.

Там закликали в разі підозри на атаку видання звертатися до фахівців команди. Можна писати на пошту — [email protected], або скористатися телефоном: +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.

Нагадаємо, що 28 січня було зафіксовано DDoS-атаку на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Є припущення, що саме шукали комп'ютерні злочинці.

Також ми писали, що 25 січня кібератаки зазнав один із дата-центрів "Нафтогаз України". У зв'язку з цим спостерігалися проблеми із доступом до низки сервісів компанії.