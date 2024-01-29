Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазнав DDoS-атаки

Російські хакери. Ілюстративне фото: freepik.com

Вчора, 28 січня, було зафіксовано DDoS-атаку на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Скоріш за все, російські хакери спробували заволодіти інформацією щодо обміну військовополоненими, задля подальших маніпуляцій навколо падіння літака Іл-76.

Про це повідомили у самому Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Повідомлення про DDoS-атаку. Фото: скриншот

DDoS-атака на Координаційний штаб

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу", — говориться у повідомленні.

В Координаційному штабі наголосили, що з метою безпеки на певний час буде обмежено доступ до деяких функцій та ресурсів.

Також там наголосили, що незважаючи на цю та інші хакерські атаки, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українських громадян з полону держави агресорки.

Раніше ми повідомляли, що співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.

Нагадуємо, що українська IT-армія вдруге за тиждень зламали російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.