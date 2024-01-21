Чергова потужна DDoS-атака на Monobank — Гороховський розповів деталі
Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.
Про це Олег Гороховський написав у Telegram.
DDoS-атака на Monobank 21 січня
"Думаю на сьогодні Монобанк — одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки тривають просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", — йдеться в повідомленні.
Співзасновник мобільного банку подякував команді ІТ-фахівців, "яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури", та повідомив про чергову масову атаку.
"Ось поки писав, почалася нова хвиля... Стоїмо!" — наголосив Гороховський.
Що відомо про хакерські атаки та збої в Monobank
Нагадаємо, що 19 січня в додатку Monobank стався збій. Застосунок видавав помилку під час входу та здійснення операцій. В керівництві компанії заявили про DDoS-атаку.
Також ми писали, що 9 січня у Monobank стався збій. Користувачі писали, що в них не працює додаток. У фінустанові підтвердили несправність.
Додамо, що на Universal Bank (Monobank) здійснили масовану DDoS-атаку торік у грудні. За словами Гороховського, у фахівців банку все під контролем.
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