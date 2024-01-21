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Чергова потужна DDoS-атака на Monobank — Гороховський розповів деталі

21 січня 2024 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чергова потужна DDoS-атака на Monobank — Гороховський розповів деталі
Додаток Monobank в телефоні. Фото: monobank.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.

Про це Олег Гороховський написав у Telegram.

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"Думаю на сьогодні Монобанк — одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки тривають  просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", — йдеться в повідомленні. 

Співзасновник мобільного банку подякував команді ІТ-фахівців, "яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури", та повідомив про чергову масову атаку.

"Ось поки писав, почалася нова хвиля... Стоїмо!" — наголосив Гороховський.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу співзасновника Монобанку Олега Гороховського
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу співзасновника Монобанку Олега Гороховського

Що відомо про хакерські атаки та збої в Monobank

Нагадаємо, що 19 січня в додатку Monobank стався збій. Застосунок видавав помилку під час входу та здійснення операцій. В керівництві компанії заявили про DDoS-атаку.

Також ми писали, що 9 січня у Monobank стався збій. Користувачі писали, що в них не працює додаток. У фінустанові підтвердили несправність.

Додамо, що на Universal Bank (Monobank) здійснили масовану DDoS-атаку торік у грудні. За словами Гороховського, у фахівців банку все під контролем.

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