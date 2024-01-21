Очередная мощная DDoS-атака на Monobank — Гороховский рассказал детали

Приложение Monobank в телефоне. Фото: monobank.ua

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что на мобильный банк осуществляется мощная DDoS-атака. По его словам, только специалисты наладили работу после последнего нападения, как началось новое.

Об этом Олег Гороховский написал в Telegram.

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"Думаю, на сегодняшний день Монобанк — одна из самых атакованных ІТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос", — говорится в сообщении.

Соучредитель мобильного банка поблагодарил команду ІТ-специалистов, "стоящую на страже нашей ІТ-инфраструктуры", и сообщил об очередной массовой атаке.

"Вот пока писал, началась новая волна... Стоим!" — подчеркнул Гороховский.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала соучредителя Монобанка Олега Гороховского

Что известно о хакерских атаках и сбоях в Monobank

Напомним, что 19 января в приложении Monobank произошел сбой. Приложение выдавало ошибку при входе и совершении операций. В руководстве компании заявили о DDoS-атаке.

Также мы писали, что 9 января в Monobank произошел сбой. Пользователи писали, что у них не работает приложение. В финучреждении подтвердили неисправность.

Добавим, что на Universal Bank (Monobank) совершили массированную DDoS-атаку в декабре прошлого года. По словам Гороховского, у специалистов банка все под контролем.