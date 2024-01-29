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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке

29 января 2024 00:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке
Российские хакеры. Иллюстративное фото: freepik.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вчера, 28 января, была зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Скорее всего, российские хакеры попытались завладеть информацией по обмену военнопленными для дальнейших манипуляций вокруг падения самолета Ил-76.

Об этом сообщили в самом Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Сообщение о DDoS-атаке. Фото: скриншот

DDoS-атака на Координационный штаб

"Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета ИЛ-76 несет для него угрозу", — говорится в сообщении.

В Координационном штабе подчеркнули, что в целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Также там подчеркнули, что, несмотря на эту и другие хакерские атаки, Координационный штаб продолжает работу над возвращением украинских граждан из плена государства агрессорки.

Ранее мы сообщали, что соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что на мобильный банк осуществляется мощная DDoS-атака. По его словам, только специалисты наладили работу после последнего нападения, как начался новый.

Напомним, что украинская IT-армия второй раз за неделю сломали российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.

хакеры
Украина
пленные
технологии
IT
Россия

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